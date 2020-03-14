وزير الصحة: كورونا لا يعيش بدرجات الحرارة العالية وإغلاق المطاعم والمولات لمنع انتقاله

أكد وزير الصحة جعفر علاوي، السبت، أن فايروس كورونا لا يعيش بدرجات الحرارة العالية، فيما أشار إلى أن إغلاق المطاعم والمولات جاء لمنع انتقاله.
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن علاوي قوله، إن "إغلاق المطاعم والمولات يأتي لمنع انتقال فيروس كورونا بين المواطنين".
وأضاف أن "الخلاص من خطر فيروس كورونا يتطلب تطبيق توصيات الصحة العالمية".
وأوضح علاوي، أن "فيروس كورونا لايعيش في درجات الحرارة العالية"، مؤكداً أن "العراق لديه اكتفاء ذاتي وقرار غلق الحدود لن يؤثر في الأسعار".
وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا تفوق وزارات الصحة بمنطقة الشرق الأوسط".
وأضاف أن "الخلاص من خطر فيروس كورونا يتطلب تطبيق توصيات الصحة العالمية".
وأوضح علاوي، أن "فيروس كورونا لايعيش في درجات الحرارة العالية"، مؤكداً أن "العراق لديه اكتفاء ذاتي وقرار غلق الحدود لن يؤثر في الأسعار".
وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا تفوق وزارات الصحة بمنطقة الشرق الأوسط".
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