تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، عن 10 حالات وفاة أخرى ناجمة عن فيروس كورونا ، وهو ما يضاعف تقريباً عدد الوفيات منذ يوم الجمعة. وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتتي، في بيان: "يؤسفني أن أؤكد وفاة 10 مرضى آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)". وأضاف "جميع الأفراد العشرة كانوا في الحالات التي كانت في مرحلة خطرة". بحسب "رويترز".

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