أعلن الملياردير الأمريكي بيل غيتس عن انسحابه من مجلس إدارة شركة "مايكروسوفت" التي شارك في تأسيسها قبل نحو 45 عاما، والتركيز على الأنشطة الخيرية.
وشدد على أن "مايكروسوفت" ستبقى دائما جزءا مهما من حياته، مضيفا أنه سيواصل العمل على التواصل الوثيق مع رئيسها التنفيذي الحالي ساتيا نادالا، فيما أكدت "مايكروسوفت" أن غيتس سيظل مستشارا تقنيا للشركة.
وسبق أن استقال غيتس من منصب الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت" عام 2008، وكان يتولى منذ ذلك الحين منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة الشركة.
وجاء ذلك بعد يوم من خسارة غيتس الذي حل مطلع العام الجاري في المرتبة الثالثة بين أغنى أثرياء العالم حسب "فوربس" 5.3 مليار دولار، لتنخفض ثروته إلى 99.2 مليار، بسبب اضطرابات الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تفشي كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارته 5 مليارات.. بيل غيتس يستقيل من 'مايكروسوفت' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.