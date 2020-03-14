مقترح الغاء الدوري وآلية تحديد الفرق المشاركة بدوري الابطال على طاولة اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، اصدر بياناً قبل قليل، طالب من خلاله اندية الدوري الممتاز بالغاء التدريبات وفقاً لتوصيات خلية الازمة بتفادي التجمعات ومن بينها الانشطة الرياضية

وقال عباس في حديث للسومرية نيوز، إن "خلية الازمة ابلغتنا بضرورة الالتزام بتعليماتها والغاء النشاطات الرياضية بسبب خطر فايروس كورونا وتحسباً من انتشاره".



واضاف ان "اتحاد الكرة طالب الاندية بالغاء التدريبات وفقاً لبيان الخلية، كذلك دعا اندية الدوري الممتاز الى عقد اجتماع من اجل حسم مصير الدوري العراقي الممتاز".

واوضح عباس، ان "الاجتماع سيعقد نهاية الاسبوع الجاري، حيث ستكون جميع الامور ممكنة ومطروحة من بينها امكانية الغاء الدوري الممتاز، وكذلك الية تحديد الفرق المشاركة في دوري ابطال آسيا الموسم المقبل".

واكمل عباس قائلاً: "حياة اللاعبين والمدربين والاداريين اهم من كل شيء، لذلك علينا ان لا نستهين بخطر الفايروس، الذي تحاربه جميع دول العالم باقوى الاجراءات الوقائية".



وكان دوري الكرة الممتاز، قد تأجل مع انطلاق الجولة الخامسة بسبب توصيات خلية الازمة، حيث كان من المقرر ان يتم استئنافه في الـ23 من شهر اذار الجاري، لكن الامور تتجه الى تأجيل اطول او للالغاء بسبب الظروف الحالية.