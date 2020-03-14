أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، السبت، بتسجيل سادس إصابة بفايروس " كورونا " لرجل قادم من إيران. وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا لرجل قادم من إيران". وأضاف أن "الحالة تعد السادسة في المحافظة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كربلاء تسجّل سادس إصابة بـ' كورونا' لرجل قادم من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.