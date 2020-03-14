أصدرت خلية الأزمة في محافظة البصرة، السبت، عدة قرارات منها منع دخول الوافدين من المحافظات.
وقال رئيس الخلية محافظ البصرة اسعد العيداني في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "الخلية قررت شراء المعقمات وتوزيعها مجاناً على الأسر البصرية من خلال فرق الدفاع المدني وكوادر دائرة الصحة من ميزانية حكومة البصرة".
وأضاف العيداني، أن "الخلية قررت منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى إلى البصرة"، مؤكداً ان "الخلية قررت أيضاً منع العاملين في السفن والبواخر في موانئ البصرة من النزول الى الارض مطلقاً".
وأضاف العيداني، أن "الخلية قررت منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى إلى البصرة"، مؤكداً ان "الخلية قررت أيضاً منع العاملين في السفن والبواخر في موانئ البصرة من النزول الى الارض مطلقاً".
واوضح، أنه "في حال تفشي الوباء سنفرض حظراً كاملاً على حركة المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الازمة في البصرة تصدر قرارات عدة منها منع دخول الوافدين من المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.