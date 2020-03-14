خلية الازمة في البصرة تصدر قرارات عدة منها منع دخول الوافدين من المحافظات

وقال رئيس الخلية محافظ البصرة اسعد العيداني في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "الخلية قررت شراء المعقمات وتوزيعها مجاناً على الأسر البصرية من خلال فرق الدفاع المدني وكوادر دائرة الصحة من ميزانية حكومة البصرة".وأضاف العيداني، أن "الخلية قررت منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى إلى البصرة"، مؤكداً ان "الخلية قررت أيضاً منع العاملين في السفن والبواخر في موانئ البصرة من النزول الى الارض مطلقاً".

واوضح، أنه "في حال تفشي الوباء سنفرض حظراً كاملاً على حركة المواطنين".