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2020-03-14 | 14:51
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وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، نصيحة الى الاندية المشاركة في دوري الكرة الممتاز، بالغاء التدريبات، فيما دعا الى اجتماع طارئ مع ممثلي الاندية لحسم مصير الدوري الممتاز.
وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته الخليج 365، إن "بيان خلية الازمة الاخير، يشير الى عدة إجراءات واجبة التنفيذ ومنها منع التنقلات بين المحافظات حتى يوم 25 آذار الجاري وكذلك نصحت البقاء بالمساكن وعدم الخروج والاكتفاء بشخص واحد لتأمين مستلزمات العائلة ومنع التجمعات والاختلاط بكافة أشكالها ووصل الامر إلى حضر التجوال في بعض المحافظات للمحافظة على المواطنين من الاختلاط وتعقيم الأماكن والشوارع".
واضاف "تماشيا مع هذه الاوامر فأن الاتحاد ينصح جميع الاندية لإيقاف تدريبات فرقها خلال هذه الفترة حفاظا على سلامتهم وسيتم عقد اجتماع مع ممثلي هذه الأندية خلال وقت لاحق في مقر الاتحاد للتدارس معا لتحديد مستقبل المسابقة بضوء الظروف المحيطة".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة ينصح الاندية بالغاء التدريبات ويدعو لاجتماع طارئ يحسم مصير الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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