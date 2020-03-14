استنفار صحي بالأردن بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

تجري الجهات الصحية في الأردن فحوصات وتحقيقات في الأماكن التي تواجد فيهما سائحان مصابان بفيروس كورونا المستجد، وتم اكتشاف إصابتهما في كندا وإسرائيل، بعد أن غادرا المملكة. وبحسب مصادر صحية تحدثت لـ24، فتم إجراء فحوصات مخبرية لكل من تعامل مع السائحة الأمريكية، التي تم اكتشاف إصابتها في إسرئيل والتي كانت في جولة سياحية في عدد من الدول من بينها الأردن، إضافة إلى فرض الحجر الصحي عليها. كما تتحرى وزارة الصحة أيضاً عن تاريخ وصول الشخص الذي تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا في كندا قادماً من الأردن. وحسبما قال مسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحق في تصريحات صحافية اليوم السبت، تم التواصل مع السلطات الكندية من قبل المختصين في وزارة الخارجية الأردنية للحصول على تفاصيل هذه الحالة، بحيث يتم تتبع تاريخ وأماكن تواجدها في الأردن والأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالة بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة السياحة، للقيام بجميع الإجراءات الاحترازية تجاههم ومن ضمنها فحصهم وإلزامهم بالحجر الصحي. وتتوقع الجهات الصحية الأردنية، أن الشخص ربما أصيب بعد خروجه من الأردن، من خلال الطيران الذي استخدمه أثناء عودته إلى كندا. وكانت أعلنت السلطات الكندية عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمنهم شخص قادم من الأردن، بحسب وسائل إعلام كندية. يشار إلى أن الأردن أعلن أمس خلوه من فيروس كورونا، مع خروج المصاب الوحيد من المستشفى، بعد أن تماثل للشفاء.

