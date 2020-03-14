- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 23 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة إلى 23 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات، وشخص من الهند.
وأكدت الوزارة أن ”تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس كفاءة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة“.
وأشارت إلى أن ”التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام“.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 23 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.