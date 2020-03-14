حصيلة وباء كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 5402 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة عند الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش. وسُجلت 143400 إصابة في 135 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء. إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس "كوفيد19" تختلف بحسب البلد. ومنذ التعداد السابق الخميس حتى الساعة 17,00 ت غ، سُجّلت في العالم 55 وفاة جديدة و2677 إصابة جديدة. وسجّلت الصين دون منطقتي هونغ كونغ وماكاو، التي انطلق منها الوباء في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، 80824 إصابة، بما في ذلك 3189 وفاة فيما شفي 65541 شخصاً. وأعلنت الصين تسجيل 11 إصابة جديدة و13 وفاة منذ مساء الجمعة وحتى التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش السبت. وفي سائر أنحاء العالم، سُجلت 2213 وفاة بينهم 42 حالة جديدة منذ مساء الجمعة وحتى تاريخ إعداد الحصيلة السبت، من أصل 62583 إصابة بينهم 2665 إصابة جديدة. وأكثر الدول تضرراً بعد الصين هي إيطاليا حيث سُجلت 1266 وفاة من أصل 17660 إصابة ثم إيران مع 514 وفاة و11364 إصابة وإسبانيا مع 121 وفاة و4231 إصابة وفرنسا حيث سُجلت 79 وفاة و3661 إصابة. ومنذ الساعة 17,00 ت غ الخميس، أعلنت الإكوادور أول وفاة جراء الفيروس على أراضيها. وأعلنت كوسوفو وموريتانيا والأوروغواي وسورينام وغواتيمالا وأنتيغوا وبربودا وناميبيا، واسواتيني وبورتو ريكو وغينيا تشخيص أول إصابات لديها. وبلغ عدد الإصابات في آسيا عند الساعة 09,00 ت غ السبت 91346 حالة (3299 وفاة) وأوروبا 36399 حالة (1514 وفاة) والشرق الأوسط 12475 حالة (527 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 2350 إصابة (48 وفاة) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 388 حالة (5 وفيات) وأوقيانيا 244 إصابة (3 وفيات) وإفريقيا 205 حالة (6 وفيات). أُعدت الحصيلة بناء على البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية.

