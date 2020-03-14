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97 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611 في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالوباء في العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي: "تم تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729. يأتي ذلك فيما أكد رئيس جامعة کرمانشاه للعلوم الطبية بإيران محمود رضا مرادي، أن مدينة كرمانشاه الواقعة غربي إيران "مليئة بفيروس كورونا الوحشي"، معلناً وصول مستوى تفشي الفيروس بالمحافظة للمستوى الأحمر، بحسب ما نقل عنه موقع "إيران انترناشيونال – عربي". وكانت وكالة إيران للأنباء "إرنا" ذكرت الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين التي تلت الإعلان، وذلك في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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