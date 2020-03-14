قطر تسجل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19). وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي اليوم، إن "إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بلغ حتى اليوم 6788 حالة، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 337 فيما سجلت 17 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية". وأضافت أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي. وأشارت إلى أنه تم ادخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جداً ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأوضحت أن الجهات المختصة في الوزارة مستمرة في توسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

