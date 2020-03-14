إسرائيل تعتزم الإعلان عن تطوير لقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

توقعت مصادر أن يعلن العلماء في المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية في الأيام المقبلة عن الانتهاء من تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم السبت. من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت أن 154 إسرائيلياً أصيبوا بالفيروس وأن 38560 شخصاً في الحجر الصحي المنزلي. من جهة أخرى، تبحث اسرائيل إغلاق بعض الأنشطة التجارية غير الضرورية، بحسب وكالة "بلومبرغ". كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس كورونا اصبح وباء عالمياً بعد أن بلغ عدد الإصابات 145 ألفاً و870 وعدد الوفيات 5438 وحالات الشفاء 72 ألفاً و551 على مستوى العالم. وتعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران وأوروبا هي أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد.

