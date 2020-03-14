ميركل: تطوير لقاح مضاد لكورونا سيستغرق بعض الوقت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن تطوير لقاح وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد، سيستغرق بعض الوقت. وفي كلمتها الأسبوعية عبر الإنترنت، طالبت ميركل كل فرد بالعمل، من خلال سلوكه الشخصي، على حماية الأشخاص الذين لهم تاريخ مرضي من التعرض للعدوى، وقالت إنه من المهم لهذا الغرض تعليق الأنشطة الاجتماعية على نطاق واسع "حيثما أمكن هذا". وأوضحت ميركل "يمكن لكل واحد وكل واحدة الإسهام من خلال تصرفه الشخصي في إبطاء سرعة عدوى الناس، وعدم تحميل نظامنا الصحي أكثر من طاقته". ودعت ميركل المواطنين إلى تجنب الفعاليات غير الضرورية حتى داخل الوسط العائلي "وبهذا نساعد الناس بطريقة ملموسة للغاية ويصبح بمقدورنا أن نظهر التضامن في المجتمع". ورأت أن فيروس كورونا " تحدي كبير بالنسبة لنا في ألمانيا، تحد لم نعرفه منذ فترة طويلة، وما يحدث لنا هو بالضبط نفس ما يحدث للعديد من الدول، بل لأغلب دول العالم".
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