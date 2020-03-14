إطلاق سراح كندية وإيطالي بعد اختطافهما في بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

قال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، اليوم السبت، إنه تم إطلاق سراح كندية وإيطالي اختطفتا في بوركينا فاسو في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وإنهما بصحة جيدة فيما يبدو وتم تسليمهما للبعثة. واختفت الكندية إديث بلايس والإيطالي لوكا تاكيتو، أثناء سفرهما في بوركينا فاسو التي تنشط بها جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش، وسبق لها اختطاف غربيين في الماضي. ولم يتضح بعد المسؤول عن اختطاف الاثنين أو ما إذا كان تم دفع فدية لإطلاق سراحهما. وقال أوليفييه سالجادو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة، إن قوات حفظ السلام استقبلت الاثنين وستسلمهما لسلطات مالي في وقت لاحق اليوم السبت.

