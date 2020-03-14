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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الكويت إلى 104 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 104. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتورعبدالله السند قوله إن "الحالات الأربع الجدد منھا حالة من الجنسية الھندية، و 3 حالات لكويتيين. وزير الصحة الكويتي باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا ليصل عدد من أعلن شفاؤھم من الفيروس في الكويت إلى 7 حالات. وذكر أن الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ عددھا 6 حالات، بينما بلغ عدد المسوحات 8298. من جانب آخر بين السند أن 58 شخصاً أنھوا فترة الحجر الصحي وبذلك يصبح العدد الإجمالي لمن أنھوا فترة الحجر الصحي 129 شخصاً.
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