شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يعلق الرحلات الجوية مع بلجيكا وهولندا وألمانيا والبرتغال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، إن "المغرب أوقف رحلاته الجوية من وإلى بلجيكا وهولندا وألمانيا والبرتغال بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا. كما سبق وعلق المغرب جميع رحلاته الجوية مع الصين وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر. وأرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب إلى 8 حالات بينها حالة وفاة وحالة متعافية.





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