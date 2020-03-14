شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إسبانيا إلى 5753 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 ذكرت وزارة الصحة الأسبانية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قفزت إلى 5753 اليوم السبت، من 4231 مساء أمس الجمعة. وارتفعت حالات الوفاة إلى 136 من 121، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم. تأتي الزيادة فيما من المقرر أن تعلن الحكومة حالة طوارئ في وقت لاحق اليوم. وسيعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، عن إجراءات جديدة في خطابه في الساعة الثانية مساء في مدريد بالتوقيت المحلى.





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