شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تعلن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.