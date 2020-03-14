الأردن يعلق الدراسة ويغلق حدوده بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم السبت الدراسة في المدارس والجامعات اعتبار من صباح يوم غد الأحد، بالإضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية، وذلك في إطار إجراءاته للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية السكان. ووفقاً للبيان الصحفي لرئيس الوزراء، فستباشر وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة التعليم عن بعد من خلال موقع التعليم الإلكتروني للوزارة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقنوات التلفزة الوطنية اعتباراً من هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى ما تم إعلانه سابقاً حول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول اعتباراً من يوم الاثنين 16 آذار (مارس) 2020، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 آذار (مارس) 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري. واستثنى رئيس الوزراء من ذلك كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يوماً. وتُعلِم البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وزارة الصحة عبرَ وزارة الخارجية في حال ظهور أي أعراض على كوادر البعثات الدبلوماسية تستدعي فحوصات طبية. وقال بيان رئيس الوزراء، تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري، وتوجيه الأردنيين المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم. فيما ابقى للأردنيون المتواجدون في دول الجوار والمضطرون للعودة، الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة. كما نص البيان على وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة. وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح، والتأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة، وتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة. كما قرر رئيس الوزراء وقف زيارة المستشفيات والسجون اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، وإغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع، وتعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، حتى إشعار آخر، ومنع تقديم الأرجيلة وخدماتها والتدخين في المقاهي والمطاعم. وتفويض الجهات الرسمية المسؤولة بإغلاق أي مقهى أو مطعم لا يتقيد بهذه التعليمات. ويبقى العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية مستمراً. أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فسيتم وبالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، التوافق على إجراءات لحماية العاملين وضمان استمرارية العمل.

