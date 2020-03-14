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بريطانيا تعلن تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

بريطانيا تعلن تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم السبت، عن 10 حالات وفاة أخرى ناجمة عن الفيروس ، وهو ما يضاعف تقريباً عدد الوفيات في بريطانيا منذ يوم الجمعة.

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وقال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتتي، في بيان: "يؤسفني أن أؤكد وفاة 10 مرضى آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إنجلترا".

وأضاف "جميع الأفراد العشرة كانوا في الحالات التي كانت في مرحلة خطرة". بحسب "رويترز".

يتبع...

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