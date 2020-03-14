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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تعلن تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم السبت، عن 10 حالات وفاة أخرى ناجمة عن الفيروس ، وهو ما يضاعف تقريباً عدد الوفيات في بريطانيا منذ يوم الجمعة.
وقال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتتي، في بيان: "يؤسفني أن أؤكد وفاة 10 مرضى آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إنجلترا".
وأضاف "جميع الأفراد العشرة كانوا في الحالات التي كانت في مرحلة خطرة". بحسب "رويترز".
يتبع...
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