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الكشف عن حقيقة فيديو بكاء إمام الحرم المكي الشريف

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الرياض - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الكشف عن حقيقة فيديو بكاء إمام الحرم المكي الشريف

الرياض - الخليج 365

كشفت مصادر صحيفة سعودية بحقيقة ما تم تداوله بشأن تسجيل مصور يظهر فيه إمام الحرم المكي وهو يجهش بالبكاء.

 

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ونفت مصادر صحيفة "سبق" الإلكترونية، صحة مقطع الفيديو المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي الشريف، وهو يجهش بالبكاء أثناء صلاة المغرب، ويُظهر الحرم المكي الشريف وهو شبه خالٍ عدا عدد من المصلين خلف الإمام، وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن.

 

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو الذي يُظهر الحرم كان لصلاة المغرب للشيخ "المعيقلي"، بينما القراءة مدبلجة، ولا صحة لما تم تناقله حولها.

 

 

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