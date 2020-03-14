رواد مواقع التواصل يشنون هجوما نارياً على الناشط الحقوقي المصري "جمال عيد"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط الحقوقي المصري المزعوم جمال عيد، مؤكدين أن الشعب لن يسمح له بتخريب الدولة المصرية.

Advertisements وهاجم رواد السوشيال ميديا الناشط المزعوم قائلين له: هما الضباط اللي سرقوا العربية يا حرامي يا كداب.. أنت عاوز تاخد ثمنها من الناس اللي اتصورت معاهم.. لو عندك ضمير طلع العربية اللي أنت مخبيها علشان تأخذ ثمنها.. والكل عارف أنك عاوز ثمن العربية من أولياء نعمتك تاني". وأكد أحد رواد السوشيال ميديا: "على فكرة ثروة جمال عيد 50 مليون دولار في البنوك بالخارج من أين لك هذا".

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