بدءا من الغد.. السيسي يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس الجامعات لمدة أسبوعين

السيسي يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس الجامعات لمدة أسبوعين بدءا من الغد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكانت حالة من البلبلة يصاحبها حالة من الغضب انتابت عدد كبير من أولياء الامور بعد نشر صفحة قناة الحياة خبر عن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين أعتبارًا من غدًا الاحد الموافق 15 مارس وذلك كان في الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت.

بعد نشر الخبر، حدثت حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نشر الخبر على الجروبات المختلفة والخاصة بأولياء الأمور، مما أحدث بلبلة، دفعت مصادر بوزارة التربية والتعليم للتعليق وتوضيح صحة الخبر.

وأصدرت قناة “الحياة” بيان توضيحي، بشأن نشرها خبر خاطيء عن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 15 مارس، مما أثار غضب الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.