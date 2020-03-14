إقفال تام في البترون وإجراءات في تنورين تفادياً لكورونا

أعلن رئيس ​بلدية البترون​ رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون ​مرسيلينو الحرك​، "إقفال أبواب البلدية ابتداء من بعد غد الاثنين، باستثناء ​الشرطة البلدية​ التي ستبقي عناصرها في حال من الاستنفار التام لتنظيم دوريات في كل أحياء المدينة، للتأكد من إقفال كل المؤسسات".

ولفت إلى أنه "مع احترامي الكامل للحكومة و​وزارة الداخلية​، نعلن الإقفال التام في المدينة حفاظا على سلامة الكل باستثناء ​الصيدليات​ والأفران والسوبرماركات، التي تبقى حاجة ملحة للمواطنين لتأمين حاجاتهم الضرورية والدواء للمرضى. وما هذه الاحتياطات إلا للمحافظة على الصمود ولا سيما أن لا إصابات حتى الآن في المدينة"، داعياً المواطنين إلى "البقاء في المنازل وعدم التساهل مع الموضوع، لأن ما يحصل ليس مزحة، على أن نبقى على تواصل دائم خلال هذه الفترة، ونحن على استعداد لتلقي اقتراحاتكم وأفكاركم عبر الهاتف من خلال أعضاء المجلس البلدي".

من جهة أخرى أصدر رئيس بلدية ​تنورين​ سامي يوسف قرارا "بمنع دخول غير اللبنانيين الوافدين حديثا الى نطاق البلدة والإقامة فيها". ودعا المواطنين والمقيمين في تنورين إلى "الامتناع عن التجول وتحاشي استقبال الزوار الوافدين من خارج البلدة وتخفيف تبادل الزيارات والامتناع عن عقد الاجتماعات واللقاءات على اختلافها". ومنع دخول الباعة المتجولين، وكلف الشرطة البلدية تنفيذ القرار، واصفاً كورونا بأنه "وباء قاتل، والخبراء في علم الطب الجرثومي يؤكدون ذلك، لذا لا يجوز الاستخفاف به". وطلب "الوعي ثم الوعي، و​النأي بالنفس​ عن أماكن الاجتماع والسهر واللهو، والاستماع الى صوت العلم والعقل، والحرص على تطبيق إرشادات الوقاية مهما بلغت قسوتها".

