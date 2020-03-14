أبرشية انطلياس المارونية: إلغاء القداديس اليومية وابقاء قداديس الأحد

أصدرت أبرشية ​انطلياس​ المارونية تعميما لابناء الأبرشية اعتبرت فيه أنه "نظرا للظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد، وبناء على توصيات وتعليمات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة​ في ​لبنان​، وحرصا منا على سلامة الجميع، نطلب من كل رعايا أبرشية انطلياس المارونية الالتزام بالبقاء في المنازل وتحويلها الى كنائس بيتية، وعدم الخروج منها الا عند الحاجة القصوى، إلغاء كل الاحتفالات الليتورجية والرعوية بما فيها القداديس اليومية من الاثنين إلى السبت، الإبقاء على قداديس الأحد فقط مع اخذ كل الاحتياطات اللازمة، ترك الحرية لكل رعية، كهنة، لجنة وقف ومجلس رعوي مجتمعين لأخذ القرار الأنسب في ما يختص بقداديس الأحد مراعاة للظروف المحلية الدقيقة على ان يطلعونا بقرارهم قبل العمل به".

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