جمالي: أغلقوا الحدود وأعلنوا حال الطوارئ

استنكرت النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي "اجراءات المهزلة الحكومية، وكفى لمواقف التكابر عند المسؤولين غير المسؤولين، وكفى للتدابير الرسمية الهزيلة، أغلقوا الحدود وأعلنوا حال الطوارئ، وتداركوا قبل فوات الأوان، لأن ما يجري حقيقة هو بمثابة إبادة جماعية مقصودة بحق ​الشعب اللبناني​، وبتوقيع حكومة الاختصاصيين".

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