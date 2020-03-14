تدابير في مدينة صور للحد من انتشار فيروس كورونا

قامت ​بلدية صور​ بإغلاق المقاهي والسوق الشعبي في المدينة، الذي يضم محلات الألبسة والأحذية وغيرها، فيما بقي سوق الخضار مفتوحا، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكان التزام تام من قبل أصحاب ​المطاعم​ كافة في المدينة حيث أقفلوا مؤسساتهم، فيما أبقوا على خدمة ال"ديليفري".

بدورها اتخذت بلديات عدة في ​قضاء صور​ الاجراءات اللازمة للحد من التجمعات منعا لتفشي الفروس القتل.