قامت بلدية صور بإغلاق المقاهي والسوق الشعبي في المدينة، الذي يضم محلات الألبسة والأحذية وغيرها، فيما بقي سوق الخضار مفتوحا، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وكان التزام تام من قبل أصحاب المطاعم كافة في المدينة حيث أقفلوا مؤسساتهم، فيما أبقوا على خدمة ال"ديليفري".
بدورها اتخذت بلديات عدة في قضاء صور الاجراءات اللازمة للحد من التجمعات منعا لتفشي الفروس القتل.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير في مدينة صور للحد من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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