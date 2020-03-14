كتاني: نناشد اللبنانيين المغتربين بالتبرع للصليب الأحمر اللبناني

أشار الأمين العام للصليب الأحمر ​جورج كتاني​ إلى أن ​الصليب الأحمر​ ال​لبنان​ي على جهوزية والدليل أنه تم استهلاك نصف المخزون الأساسي الذي يتعلق بالبدلات، وتم تجهيز حوالي 4 آلاف مسعف لكننا لا نملك القدرات الإقتصادية على الحصول للتجهيزات لأنه يبدو أن الأزمة لن تنتهي بسهولة".

وأكد كتاني أن "نقل كل حالة يكلف بين 800$ و850$ لأن إستعمال لوازم نقل المريض هو لمرة واحدة فقط ويتم تلفها، والصليب الأحمر يقوم يومياً بالعديد من عمليات نقل المصابين"، لافتاً إلى أن "الصليب الأحمر يعتمد على التبرعات الخارجية وليس فقط على الدولة، مناشداً "المواطنين في لبنان والخارج التواصل مع الصليب الأحمر والتبرع من أجل القيام بواجبه على أكمل وجه".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح كتاني أن هناك بعض ​المستشفيات​ تخاف من سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر، مشيراً إلى أنه لا يوجد متطوع لا يحمي نفسه، والأولوية لحماية المسعفين، داعيا المستشفيات لاستقبال جميع الحالات التي تصل عبر ​الصليب الأحمر اللبناني​".

وشدد الأمين العام للصليب الأحمر على أن "الصليب الأحمر يمتلك مركزية في التجهيز والتدريب والتوعية، وأنه تم توزيع 6 إلى 7 سيارات في كل مركز مختصة لحالات ​الكورونا​ وتلك السيارات جميعها تتعقم مباشرة ب​مستشفى بيروت الحكومي​ الجامعي وبالتالي لا داعي للخوف من سيارات الإسعاف، ويتم أيضا تلف جميع البدلات التي تستعمل مرة واحدة، في مستشفى بيروت الحكومي أيضاً".