الطيران المدني الإماراتي: تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى لبنان وتركيا وسوريا والعراق إعتبارا من 17 آذار

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي "تعليق جميع الرحلات الجويّة القادمة والمغادرة إلى كلّ من ​لبنان​ و​تركيا​ و​سوريا​ و​العراق​ اعتبارًا من 17 آذار الحالي وحتّى إشعار آخر، وذلك استجابةً للإجراءات الإحترازيّة والوقائيّة الصحيّة والإستباقيّة للجهات المعنيّة كافّة على المستوى الوطني والمحلّي؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) من الانتشار في الدولة".

وأوضحت في بيان، أنّ "قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها ​إيطاليا​، حيث أنّ هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًّا مع الجهات المعنيّة كافّة داخل وخارج الدولة، لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني".

وأهابت الهيئة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثّرين بالقرار "ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائيّة دون أي تأخير أو التزامات أُخرى".

