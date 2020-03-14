حسن مراد أطلق وحدة التعقيم بمؤسسة الغد: مكافحة كورونا واجب وطني وإنساني

شدّد مدير "مؤسّسات الغد الأفضل" الوزير السابق ​حسن مراد​، على أنّ "مكافحة وباء "​كورونا​" هو واجب وطني وإنساني على المؤسّسات الخاصّة والوطنيّة، لأنّه أسفر عن فقدان الأمان في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة، وفي وقت انتفاضة مطلبيّة محقّة، ولأنّنا كما كنّا دائمًا في خدمة أهلنا وناسنا؛ نجد اليوم أنّ الواجب في تكاتف الجهود لمواجهة هذا الوباء الداهم علينا".

وفي مؤتمر صحافي في المركز الثقافي في ​الخيارة​، أطلق خلاله فوج وحدة التعقيم في "مؤسّسات الغد" الاجتماعيّة، دعا مراد جميع الأحزاب والتيارات السياسيّة إلى "اتخاذ التدابير اللّازمة والتكاتف فيما بينها لتكثيف الجهود في مواجهة ومكافحة "كورونا". ولفت إلى "أنّنا في هذه الظروف نقول كما كنّا دائمًا نقول: نمد يدنا للجميع لمساعدة أبناء المنطقة للخلاص من هذه المحنة".

وأوضح أنّ "وحدة التعقيم مهمّتها التوعية والعمل على تعقيم دور العبادة و​المدارس​ والأماكن العامة، وتعمل على تطوير نفسها لتعقيم القرى بشكل عام، على اختلاف الانتماءات الدينيّة والسياسيّة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الوحدة في البقاعَين الغربي والأوسط ستقوم بتوزيع الإرشادات 100 ألف منشور، من شآنها أن تساهم في توعية الناس بمكافحة هذا الوباء. كما ستوزّع الوحدة 35 ألف عبوة معقم، لمساعدة الأسر الفقيرة على التعقيم المنزلي وسوائل التعقيم الذاتي".

وأكّد أنّ "المؤسّسة الّتي تمّ التعامل معها في تأمين المعقمات، أثبتت وبشهادة من ​وزارة الصحة العامة​ أنّها تلتزم بمعايير "​منظمة الصحة العالمية​" ووزارة الصحة اللبنانية". وركّز على "انّنا نؤمن بالفعل وليس فقط بالكلام"، مناشدًا الجميع "الابتعاد عن تحميل المسؤوليّات للدولة، والتركيز على العمل في خدمة الإنسان في هذه الظروف، لكي نضوي شمعة بدل أن نلعن الظلام".