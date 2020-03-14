خليفة: العزل المنزلي مهم جدا ومن الضروري وجود فحص "كورونا" بكل المحافظات

رأى وزير الصحة السابق ​محمد جواد خليفة​، أنّ "موضوع أرقام الإصابات بفيروس "كورونا" لم يعد له معنى، وأعلم إمكانات الدولة والأجهزة الطبيّة، وفي بداية الأزمة "​منظمة الصحة العالمية​" تعاملت ببطء مع هذا الفيروس مقارنةً بغير فيروسات"، مركّزًا على أنّ "الإجراءات لا تتّخذها الوزارة إنّما الدولة، ولا يمكن تحميل وزير الصحة أكثر ممّا يتحمّل".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "العزل المنزلي مهم جدًّا، ومن حقّ الناس أن تخاف ويجب أن يتصرّف اللبنانيّون مع هذه الأزمة وكأنّهم حكومة وحدة وطنيّة وبشكل إيجابي"، مشدّدًا على أنّ "من الضروري وجود فحص "كورونا" في كلّ المحافظات، وكان من المفترض اختيار عدد من ​المدارس​ وتحويلها إلى أماكن عزل".

ولفت خليفة إلى "وجوب أن نكون جاهزين بطريقة تصاعدية، ومن الأسلم تخصيص مركز خاص وإستقدام خبرات طبيّة إليه".