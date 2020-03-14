عطالله: كل التحية لجهود الحكومة

أشار الوزير السابق ​غسان عطالله​ إلى أن "كل المهاترات هي استغلال لما يحدث لمنافع سياسية دنيئة. مطلوب من المسؤولين التكاتف للعمل لمصلحة اللبنانيين للتمكن من الانتصار على ​فيروس كورونا​".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت إلى أنه "كما سألنا عن تحويل الأموال نسأل عن كل مسؤول حول سكنه الى الخارج تاركا اللبنانيين في محنتهم، كل التحية لجهود هذه الحكومة".