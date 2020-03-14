بلدية شارون: صيانة الشبكة الكهربائية في البلدة بالكامل

أعلنت ​بلدية شارون​ في بيان لها أن "بعد العاصفة التي ضربت منطقتنا ليل الخميس - الجمعة، وما سببته من أضرار، وخصوصا الانقطاع التام للكهرباء عن منطقة الجرد بالكامل، قمنا خلال ال 24 ساعة الماضية وبمواكبة من الشرطة، وفريق الصيانة الكهربائية في البلدية، وبالتعاون مع فريق الصيانة في ​كهرباء لبنان​، بصيانة الشبكة الداخلية في البلدة بالكامل، على أمل أن تنهي شركة ​الكهرباء​ أعمال الصيانة لخط ​التوتر العالي​ في منطقة الملاحة، بين شارون وصوفر وإعادة التغذية ب​التيار الكهربائي​ بشكل طبيعي".

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