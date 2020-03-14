أسامة سعد: الدولة والجوع والوباء حلفاء متحدون

وجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ رسالة إلى اللبنانيين من خلال تصريح له على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الإجتماعي، قال فيها: "أيها اللبنانيون: لا تغادروا البيوت، جيد، ولكن أين المفر؟؟؟ الدخل سرقه أكابر الدولة، البيت جوع بلا عمل، الشارع وباء ولا علاج، الدولة والجوع والوباء حلفاء متحدون، معهم حلت البلايا باللبنانيين، عجبا، لقد تأخر كثيرا زمن الحساب".

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