وهاب: علينا شد الأحزمة والتضامن الإجتماعي

أشار رئيس ​حزب التوحيد​ اللبناني ​وئام وهاب​، إلى أن العالم سيدخل "نتيجة التطورات الأخيرة (​كورونا​، أسعار ​النفط​، خسائر الطيران السياحة، إنهيار الشركات) فترة ركود طويلة". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد الوزير السابق أنه "علينا شد الأحزمة والتضامن الإجتماعي لا مساعدات وأصلا لم يعد هناك أحد قادر على مساعدة الآخر. الله وحده قادر على المساعدة في هذه الظروف".

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