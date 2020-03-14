عز الدين اتصلت بعبد الصمد لمتابعة قضية التعليم عن بعد

أجرت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النائبة ​عناية عز الدين​، في سياق متابعتها لقضية تأمين خدمة التعليم عن بعد لتلاميذ لبنان، اتصالا ب​وزيرة الإعلام​ الدكتورة ​منال عبد الصمد​ نجد، لوضعها في أجواء اللقاء مع وزير التربية ​طارق المجذوب​، حيث طرحت فكرة تخصيص ساعات تلفزيونية للبرامج التعليمية. ونقلت عن عبد الصمد "تجاوبا كبيرا، واستعداد ​وزارة الإعلام​ لوضع كل إمكاناتها لانجاح هذا المشروع".

وكانت عز الدين قد دعت الى إعطاء قضية التعليم عن بعد "أولوية كبيرة"، وذلك "لعدم هدر وقت التلاميذ أثناء التزامهم العزل المنزلي"، معتبرة ان "هذه الظروف الحساسة يمكن ان تشكل مناسبة لتحويل التهديد الى فرصة من خلال ايجاد بنى تحتية لإدماج التكنولوجيا في المناهج التربوية وفي طرائق التعليم خصوصا في ​التعليم الرسمي​".