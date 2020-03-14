إقفال المقاهي والمطاعم في فنيدق العكارية بسبب كورونا

أفادت معلومات صحفية أن دورية من قوى الامن قامت اليوم بإقفال المقاهي والمطاعم في بلدة فنيدق في عكار شمال لبنان.
وحذرت من مخالفة خرق قرار محافظ عكار عماد اللبكي الذي قضى بإقفال كل أماكن التجمعات والعمل لمدة أسبوعين في المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الثانية مهما كان وضعها القانوني دون استثناء، وذلك تحت طائلة إقفال المؤسسات التي لا تلتزم وقف العمل.
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