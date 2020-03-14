مخابرات الجيش أوقفت خمسة من أصحاب محال الصيرفة في سوق بعلبك

أفادت معلومات صحفية عن أن دورية من ​مخابرات الجيش​ أوقفت في سوق ​بعلبك​ التجاري، خمسة من أصحاب محال الصيرفة، اثنان منهم غير مرخصين، أما مخالفات الآخرين، فهي عدم التزامهم السقف المحدد لسعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​.

وقد نقل الموقوفون إلى ثكنة أبلح لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.