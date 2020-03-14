مخابرات الجيش أوقفت خمسة من أصحاب محال الصيرفة في سوق بعلبك

أفادت معلومات صحفية عن أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت في سوق بعلبك التجاري، خمسة من أصحاب محال الصيرفة، اثنان منهم غير مرخصين، أما مخالفات الآخرين، فهي عدم التزامهم السقف المحدد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وقد نقل الموقوفون إلى ثكنة أبلح لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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