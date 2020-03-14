إغلاق موقت لمناطق سياحية رئيسية ومدن ترفيهية ووجهات ثقافية بأبوظبي اعتبارا من الغد

ذكرت "وكالة أنباء ​الإمارات​ - وام"، أنّه "تقرّر إغلاق المناطق السياحيّة الرئيسيّة والمدن الترفيهيّة والوجهات الثقافيّة في ​أبوظبي​ اعتبارًا من يوم الأحد 15 آذار وحتّى نهاية الشهر، كإجراء احترازي للحدّ من التجمعات الكبيرة وحماية الصحّة العامّة ضدّ انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)".

ولفتت إلى أنّ "الإغلاق الموقّت يشمل كلّا من قصر الوطن ومتحف "اللوفر" أبوظبي وعالم "وارنر براذرز" أبوظبي و"ياس" و"وتروورلد" وعالم فيراري أبوظبي".