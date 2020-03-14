ذكرت "وكالة أنباء الإمارات - وام"، أنّه "تقرّر إغلاق المناطق السياحيّة الرئيسيّة والمدن الترفيهيّة والوجهات الثقافيّة في أبوظبي اعتبارًا من يوم الأحد 15 آذار وحتّى نهاية الشهر، كإجراء احترازي للحدّ من التجمعات الكبيرة وحماية الصحّة العامّة ضدّ انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)".
ولفتت إلى أنّ "الإغلاق الموقّت يشمل كلّا من قصر الوطن ومتحف "اللوفر" أبوظبي وعالم "وارنر براذرز" أبوظبي و"ياس" و"وتروورلد" وعالم فيراري أبوظبي".
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق موقت لمناطق سياحية رئيسية ومدن ترفيهية ووجهات ثقافية بأبوظبي اعتبارا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.