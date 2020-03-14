الصحة السعودية: العدد الإجمالي للمصابين بكورونا بلغ 86 منها حالة واحدة تماثلت للشفاء

لفت المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​، إلى أنّ "إجمالي عدد الدول الّتي ظهر فيها فيروس "كورونا" بلغ 138 دولة"، موضحًا أنّ "السعودية بادرت باتخاذ إجراءات احترازية، منعًا من تفشّي الفيروس".

وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّه "لا بدّ من تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كلّ من قدم إلى السعودية من خارجها أن يعزل نفسه"، مبيّنًا أنّ "العدد الإجمالي لمصابي فيروس "كورونا" في السعودية بلغ 86 حالة، منها حالة واحدة تماثلت للشفاء".

وكشف أنّ "أكثر من 600 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص اللّازمة عند منافذ البلاد"، داعيًا إلى "الابتعاد عن تداول الشائعات حول "كورونا" وأخذ المعلومات من مصادرها". وطمأنبأنّ "الحالة الحرجة بسبب "كورونا" بدأت في التحسّن"، مشيرًا إلى أنّ "قرار تعليق العمرة أسهم في منع انتشار الفيروس".