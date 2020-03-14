رئيس ناميبيا: تعليق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا بسبب "كورونا"

أعلن رئيس ناميبيا هيج جينجوب في مؤتمر صحافي، "تعليق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا لمدّة 30 يومًا، في محاولة لاحتواء تفشّي فيروس "كورونا" المستجد"، موضحًا أنّ "الحكومة ستتّخذ عددًا من الإجراءات لمحاولة احتواء تفشّي المرض، بما في ذلك حظر جميع التجمعات لمدّة 30 يومًا".
وكانت قد سجّلت ناميبيا وإسواتيني وإثيوبيا ورواندا أوّل حالات إصابة بفيروس "كورونا" خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وسط مخاوف متزايدة من تفشّي الوباء في أفقر دول العالم.
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