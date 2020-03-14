تعليق الدراسة بالأردن اعتبارا من الغد ووقف الرحلات الجوية والصلاة بالمساجد والكنائس وجميع التجمعات العامة

أعلن رئيس الوزراء ​الأردن​ي ​عمر الرزاز​، مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتّخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، في ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين.

والإجراءا، هي:

- أوّلًا، تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارًا من صباح الأحد 15 آذار 2020 ولمدّة أسبوعين. يتولّى مدراء التربية والتعليم تنظيم دوام الإداريّين في وزارة التربية والتعليم، وفق ما يصدر من تعليمات بهذا الخصوص. ستباشر وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطّة التعليم عن بُعد من خلال موقع التعليم الإلكتروني للوزارة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وقنوات التلفزة الوطنية اعتبارًا من هذا الأسبوع.

- ثانيًا، بالإضافة إلى ما تمّ إعلانه سابقًا حول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول اعتبارًا من يوم الإثنين 16 آذار 2020، سيتمّ تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن ابتداءً من يوم الثلثاء 17 آذار وحتّى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري. يُستثنى من ذلك كوادر ​البعثات الدبلوماسية​ والمنظمات الدولية، شريطة الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يومًا.

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- ثالثًا، وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة. وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح. التأكيد على أهميّة التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلّا للضرورة. بتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، إيقاف الصلاة في جميع مساجد الأردن وكنائسها كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبثّ خطبة الجمعة موحّدة عبر محطات التلفزة. وقف زيارة ​المستشفيات​ والسجون اعتبارًا من يوم غد الأحد وحتّى إشعار آخر. إغلاق الأماكن السياحيّة الأثريّة لمدّة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع. تعليق الفعاليات الرياضيّة وإغلاق دور السينما والمسابح و​النوادي الرياضية​ ومراكز الشباب، حتّى إشعار آخر. منع تقديم الأرجيلة وخدماتها و​التدخين​ في المقاهي و​المطاعم​. تفويض الجهات الرسمية المسؤولة بإغلاق أي مقهى أو مطعم لا يتقيد بهذه التعليمات".

- رابعًا، تنظيم العمل في القطاعين العام والخاص: يبقى العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية مستمرًّا. وبالنسبة للعاملين في ​القطاع الخاص​، سيتمّ وبالتعاون مع غرف ​الصناعة​ والتجارة والجهات ذات العلاقة، التوافق على إجراءات لحماية العاملين وضمان استمرارية العمل.

- خامسًا، تعمل خلية الأزمة على مدار الساعة لمتابعة التطورات المرتبطة بالتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وينبثق عنها فرق العمل التالية: فريق للرعاية الصحية. فريق لتنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمعابر والمطارات".