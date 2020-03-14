أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على 8 إرهابيّين من منظمة "بي كا كا" كانوا يستعدّون لتنفيذ هجوم على منطقة "نبع السلام" شمالي ​سوريا​"، في عمليّة ناجحة للقوات الخاصة التركية". ولفتت في بيان، إلى أنّ "القوات الخاصة تمكّنت أيضًا من تحييد إرهابيَّين اثنين من "بي كا كا:" خلال محاولتهما التسلسل إلى منطقة "​درع الفرات​" شمالي سوريا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: القضاء على 10 إرهابيين حاولوا استهداف منطقتي نبع السلام ودرع الفرات شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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