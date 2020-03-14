أعلن مكتب الإتصال الحكومي في قطر، أنّه "تقرّر تعليق إصدار سمات الدخول الفوريّة للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتبارًا من غد الأحد 15 آذار وحتّى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازيّة الّتي تتّخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)".
وأوضح في بيان، أنّ "القرار يشمل تعليق إصدار سمات الدخول الفورية لحاملي جنسيّة كلّ من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، بما في ذلك القادمين منها، ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتمّ إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي". ولفت إلى أنّه "تقرّر ضمن الإجراءات نفسها تعليق دخول البلاد موقّتًا لجميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من السودان، سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات قطر تعلق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتبارا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.