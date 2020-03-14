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سلطات قطر تعلق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتبارا من الغد

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أعلن مكتب الإتصال الحكومي في قطر، أنّه "تقرّر تعليق إصدار سمات الدخول الفوريّة للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتبارًا من غد الأحد 15 آذار وحتّى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازيّة الّتي تتّخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)".

وأوضح في بيان، أنّ "القرار يشمل تعليق إصدار سمات الدخول الفورية لحاملي جنسيّة كلّ من ​إيطاليا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إسبانيا​، بما في ذلك القادمين منها، ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتمّ إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي". ولفت إلى أنّه "تقرّر ضمن الإجراءات نفسها تعليق دخول البلاد موقّتًا لجميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من ​السودان​، سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة".

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