وزارة الصحة البحرينية أعلنت تعافي 16 حالة إضافية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ​البحرين​ية "تعافي 16 حالة إضافيّة من فيروس "كورونا" (كوفيد 19) لـ8 مواطنين بحرينيّين و3 مواطنات بحرينيّات ومواطنين اثنين سعوديَّين ومصري ومغربيّة ويوناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقّيهم العلاج والرعاية اللّازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصّص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدوليّة بحسب ما أوصت به "​منظمة الصحة العالمية​"؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 60 حالة حتّى الآن في البحرين".

وأوضحت في بيان أنّه "تَقرّر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبريّة والتأكّد من خلوّهم من الفيروس"، مؤكّدةً "أنّها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتّخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع".

