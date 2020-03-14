أصدر وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، في إطار التدابير المتّخذة للحد من انتشار "كورونا"، تعميمًا قضى بتعليق السفر بشكل موقّت مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا.
ويشمل التعميم مواطني تلك البلدان ومواطني البلدان الأُخرى الّذين تواجدوا فيها خلال 14 يومًا الأخيرة.
وسبق أن اتّخذت تركيا قبل أيام قرارًا مماثلًا لوقف السفر من وإلى الصين وإيران والعراق وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
ويُذكر أنّ يوم أمس الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 5 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا أعلنت تعليق السفر مع 9 دول أوروبية بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.