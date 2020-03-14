سلطات تركيا أعلنت تعليق السفر مع 9 دول أوروبية بسبب "كورونا"

أصدر وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، في إطار التدابير المتّخذة للحد من انتشار "​كورونا​"، تعميمًا قضى بتعليق السفر بشكل موقّت مع ​ألمانيا​ و​إسبانيا​ و​فرنسا​ و​النمسا​ و​النرويج​ و​الدنمارك​ و​السويد​ و​بلجيكا​ و​هولندا​.

ويشمل التعميم مواطني تلك البلدان ومواطني البلدان الأُخرى الّذين تواجدوا فيها خلال 14 يومًا الأخيرة.

وسبق أن اتّخذت ​تركيا​ قبل أيام قرارًا مماثلًا لوقف السفر من وإلى ​الصين​ و​إيران​ و​العراق​ و​كوريا الجنوبية​ و​إيطاليا​.

ويُذكر أنّ يوم أمس الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 5 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.

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