الداخلية الكويتية تنفي مزاعم وفاة سجين بسبب كورونا

نفت ​وزارة الداخلية الكويتية​ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد ​السجن​اء متأثرا بإصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد داخل السجن المركزي، وأكدت على صفحتها بوسائل التواصل الإجتماعي أن "ما تم تداوله غير صحيح".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل أربع حالات ثبتت إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 104 حالات، وعدد المتعافين إلى 7.