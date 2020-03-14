الصحة السورية: لم يتم حتى تاريخه تسجيل أي اصابة بكورونا ونرفع درجة استعداداتنا الإحترازية

أكّدت ​وزارة الصحة السورية​ أنّه "لم يتمّ حتّى تاريخه تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد"، لافتةً إلى "أنّها ترفع درجة جاهزيّتها واستعداداتها الإحترازيّة للوقاية من الفيروس، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع جميع الجهات العامة المعنيّة وفقًا لتوصيات ​منظمة الصحة العالمية​".

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