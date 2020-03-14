تسجيل 9 حالات إصابة جديدة ب" كورونا" في المغرب

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الرباط: أعلنت وزارة الصحة أنه تم، ليلة الجمعة - السبت، تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد جديدة بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض (كوفيد-19)، هو 17 حالة بالبلاد إلى حدود يومه السبت 14 مارس 2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس 2020، بالمدن التالية : تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، وما زالت تحت العلاج.

وتم تشخيص الحالات التسع، يضيف البيان ، من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة ولا تدعو للقلق.